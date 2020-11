Atalanta-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv: Juric contro il maestro Gasperini. Muriel favorito su Ilicic

27 novembre 2020 a

a

a

E' Atalanta-Verona l'anticipo serale di sabato 28 novembre valevole per la nona giornata di Serie A. La sfida dell'allievo Juric contro il maestro Gasperini; quest'ultimo potrebbe schierare in attacco Muriel (favorito su Ilicic) accanto a Zapata, con Gomez sulla trequarti. Tra i pali Gollini è tornato titolare, ancora out Miranchuk causa Covid. Gosens in dubbio, pronto Mojica a sinistra.

Champions League, Liverpool-Atalanta 0-2. La Dea nella storia

Dall'altra parte Juric deve fare a meno dell'infortunato Kalinic: al suo posto Di Carmine guida il reparto offensivo con Barak e Zaccagni a supporto. Mediana di qualità con Temeze e Veloso, mentre sulla destra torna il recuperato Faraoni. Queste le probabili formazioni. Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini. Hellas Verona: Silvestri; Cetin, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Diretta tv su Dazn, con fischio d'inizio alle 20,45.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.