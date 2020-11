Benevento-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: Cristiano Ronaldo non convocato. C'è Dybala con Morata

27 novembre 2020 a

In campo anche la Juventus sabato 28 novembre per la nona giornata di Serie A. I bianconeri infatti se la vedranno a Benevento contro i giallorossi di Pippo Inzaghi. Quest'ultimo si affida a Lapadula prima punta, con a supporto Roberto Insigne. In porta ci sarà come di consueto Montipò, difeso da Caldirola e Glik. Ancora out Iago Falque.

Dall'altra parte Pirlo recupera Bonucci che potrebbe affiancare De Ligt nel cuore della difesa, Riposa Cuadrado, mentre Alex Sandro non è al top. Ramsey, Bentancur, Rabiot e Chiesa a centrocampo. In avanti Morata con Dybala. Turn over per Cristiano Ronaldo, non convocato. Queste le probabili formazioni. Benevento: Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi. Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala. All. Pirlo. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202): fischio d'inizio alle 18.

