Sassuolo-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte conferma Vidal, c'è Darmian al posto di Hakimi

Torna in campo la Serie A con la nona giornata di campionato. Apre il programma, fischio d'inizio alle 15, Sassuolo-Inter, con i nerazzurri chiamati a riscattare il tonfo in Champions League contro il Real Madrid che ha pregiudicato quasi del tutto la qualificazione agli ottavi di finale. In classifica la squadra di Conte insegue a -3 i neroverdi di De Zerbi, che vogliono continuare a stazionare ai vertici della graduatoria. Nell'Inter Darmian dovrebbe rilevare Hakimi sulla fascia destra, a sinistra, spazio a Perisic. Confermato Vidal sulla trequarti dopo l'espulsione in Champions. Davanti Lukaku e Lautaro. Nel Sassuolo 4-2-3-1, con Raspadori davanti al posto dell'infortunato Caputo. Alle sue spalle la fantasia di Berardi, Djuricic e Boga.

Queste le probabili formazioni. Sassuolo: Consigli; Ayhan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202.

