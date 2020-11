Napoli-Rijeka 2-0: omaggiato al meglio Maradona. Il video

26 novembre 2020 a

Una vittoria per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e soprattutto per omaggiare Diego Armando Maradona. Al San Paolo, che verrà presto rinominato in onore del Pibe de Oro, il Napoli rispetta il pronostico contro il Rijeka imponendosi per 2-0 (autore di Anastasio e sigillo di Lozano) e vola in testa al girone F approfittando del pareggio tra Az e Real Sociedad.

Dall’esterno dello stadio il celebre coro per la leggenda argentina che irrompe sul rettangolo di gioco, in campo un minuto di raccoglimento con i giocatori e l’allenatore Gattuso che indossano la maglia numero 10 col nome di Maradona. La classifica: Napoli 9; Az Alkmaar e Real Sociedad 7; Rijeka 0.

