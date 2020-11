Cluj-Roma, le formazioni ufficiali. Orario della partita e dove vederla in tv

26 novembre 2020 a

a

a

Roma in campo alle ore 21 in casa del Cluj: in caso di vittoria i giallorossi riuscirebbero a strappare la qualificazione ai sedicesimi di finale - turno a eliminazione diretta - in anticipo di due turni. La partita si gioca alle ore 21 allo stadio Constantin Radulescu e sarà trasmessa da Sky Sport Uno, Sport 252 e in chiaro su TV8. In streaming potrà essere vista sull'app Sky Go.

Europa League, Napoli-Rijeka: le formazioni ufficiali. Partenopei con il lutto al braccio per Maradona

Le formazioni ufficiali: CLUJ (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira. (A disposizione: Sandomierski, Checiches, Soares, Aurelio, Chipciu, Latovlevici, Carnat, Manea, Vojtus, Joca, Bordeianu). All. Petrescu. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Spinazzola, Cristante, Juan Jesus, Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori, Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. (A disposizione: Berti, Mirante, Karsdorp, Veretout, Milanese, Tripi, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko, Ciervo). All. Fonseca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.