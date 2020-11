Maradona, incidenti durante la veglia: proroga di tre ore, poi il funerale

26 novembre 2020 a

Incidenti a Buenos Aires durante la veglia per Diego Armando Maradona. Dopo una lunga coda di più di venti isolati sono iniziati gli scontri tra la gente e le forze dell'ordine. Sono dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa. Tutto nei pressi della Casa Rosada.

Maradona, De Magistris a Pomeriggio5: "Lutto cittadino, venerdì l'intitolazione dello stadio"

Gli scontri - come riportano i media argentini - sarebbero scoppiati perché la gente avrebbe chiesto più tempo per tenere aperta la veglia per Diego, in chiusura alle ore 16 argentine (le 20 italiane) la famiglia di Diego Armando Maradona ha autorizzato la proroga della veglia di tre ore. Lo riporta la Nacion, aggiungendo che fuori dal palazzo presidenziale la situazione è tesa, con la sicurezza costretta a utilizzare lacrimogeni per mantenere il controllo.

