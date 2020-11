Maradona, l'ex compagna Rocio Oliva: "Mi hanno lasciato fuori, non posso salutarlo" e se la prende con Claudia

26 novembre 2020 a

a

a

Nel giorno della commozione per l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona, la cui camera ardente è stata allestita alla Casa Rosada, in Argentina scoppia la polemica con al centro Rocio Oliva, l’ultima compagna ufficiale del Pibe de Oro, che ha trascorso sei anni accanto a Diego prima della rottura ufficiale sul finire del 2018.

Alla donna, come riportano i media locali, è stato negato l’accesso privato riservato a famigliari, amici stretti e parenti, nelle prime ore del mattino. «Sono stata la sua ultima compagna - ha aggiunto - Avevo diritto quanto gli altri di dirgli addio. La decisione dipendeva da Claudia», ha concluso in riferimento a Claudia Villafane, ex moglie di Maradona.

«Non so perché stanno facendo questo. Volevo solo salutare Diego», ha detto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.