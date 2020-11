Maradona, legale chiede inchiesta: "Senza cure per 12 ore, ambulanza in ritardo idiozia criminale"

maradona, mortemaradona

E' polemica sulla morte di Diego Armando Maradona. Matias Morla, avvocato del Pibe de Oro, chiede che venga fatta chiarezza sulla sua morte.

"È inspiegabile che per 12 ore non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario", dice in un comunicato che sta facendo il giro dei social, e che definisce "idiozia criminale" il fatto che l’ambulanza "abbia impiegato mezzora per raggiungere l’abitazione dove Maradona era andato a vivere per iniziare la riabilitazione" dopo l’intervento al cervello. "Questo fatto non deve essere trascurato. Chiederò che si indaghi su questo - ha affermato Morla citando proprio Diego - Come diceva lui ’tu sei il mio soldato, agisci senza pietà".

