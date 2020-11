Morte Maradona, come lo celebrano i quotidiani: la rassegna stampa I Video

26 novembre 2020 a

La maggior parte dei giornali, sportivi e non, ha tributato Maradona. Corposissima la rassegna stampa. I tre quotidiani sportivi italiani - Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport - hanno scelto delle prime pagine monografiche, grande risalto anche nelle altre testate.

In Spagna, Marca ha riportato a mezza pagina la frase "Se muoio voglio rinascere calciatore e rinascere ancora Diego Armando Maradona, sono un giocatore che ha dato allegria alla gente". Il Mundo Deportivo ha titolato "Maradona AD10S". Per El Pais "È morto Maradona, un Dio del calcio". L’Equipe, francese, è stato ancora più preciso e, citando Nietzsche, ha titolato "Dio è morto".

Maradona, "Dio è morto" per la stampa ma l'Inghilterra lo ricorda per il gol di mano ai Mondiali ed è polemica

Negli Usa, per il New York Times Maradona è stato il "genio tormentato del calcio". Il Washington Post, invece, riguardo al fuoriclasse argentino ha titolato "Un gigante del calcio maledetto dalla dipendenza". In Francia in controtendenza Le Figaro che ha dedicato a Maradona solo un riferimento, secondo cui l’Argentina piange il suo "enfant terrible", mentre Le Monde non ha riportato la notizia.

