Maradona, patrimonio stimato in 275 milioni di dollari. Aveva detto: "Donerò tutto e ai miei figli non lascerò niente"

Diego Armando Maradona è morto all'età di 60 anni. Una intervista di appena qualche settimana fa, aveva scatenato la polemica ed era legata alla sua eredità.

"Non sto morendo e comunque ai miei figli non lascio niente", aveva dichiarato il Pibe in una intervista. Maradona aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre 2020 e all’inizio di novembre era stato operato per la rimozione di un ematoma subdurale al cervello. Adesso che "El Diez" non c'è più, si parla del suo patrimonio che è stimato di 275 milioni di dollari. "Tutto quello che ho guadagnato lo donerò e lo daranno a qualcun altro quando morirò. Ma ora no, perché sto benissimo", spiegò nell'intervista che suscitò la reazione della figlia Giannina. "Lo stanno uccidendo senza che se ne accorga, a forza di sedativi, ridotto dalle donne da leone a coniglio", disse in maniera molto eloquente.

