Morte Maradona, oggi il funerale. I compagni del Mondiale 1986 alla camera ardente

Nicola Uras 26 novembre 2020 a

a

a

Il funerale di Diego Armando Maradona è stato fissato per oggi giovedì 26 novembre 2020. La salma dell'icona del calcio è stata portata alla Casa Rosada, a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino dove è stata allestita la camera ardente. Per omaggiare il Pibe de Oro sono attese un milione di persone. La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali di oggi (le 20 italiane), dopodiché Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi stesso anziché sabato, unica richiesta una bandiera argentina da adagiare sopra la bara.

La famiglia e gli amici di Diego Maradona hanno avuto modo di vedere per l’ultima volta Maradona all'alba in una zona riservata che è stata allestita alla Casa Rosada, in una cerimonia privata alla quale erano presenti Claudia Villafañe, Gianinna e Dalma Maradona, oltre a Verónica Ojeda, Dieguito Fernando e Jana Maradona sono altri membri della cerchia familiare che si trovano già nella Casa Rosada. Diego Jr. è in Italia e sta cercando di raggiungere l'Argentina. Sul posto anche alcuni dei calciatori argentini a lui più vicini: tra cui Carlos Tevez, Martín Palermo e i campioni del mondo del 1986 in Messico. Uno dei primi ad arrivare a Casa Rosada è stato Sergio Goycochea. Il portiere titolare dell’Argentina ai Mondiali del 1990 in Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.