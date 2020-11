Maradona, il video omaggio di Valentino Rossi che fa il giro del mondo: "Cosa succedeva con Diego, indimenticabile"

26 novembre 2020 a

Commuove l'omaggio di Valentino Rossi a Diego Armando Maradona. Un omaggio intimo al Pibe morto a 60 anni, legato al loro rapporto personale, non retorico come nel costume del campione di motociclismo. "Ciao Diego, mago de la pelota", si legge in un primo tweet di Valentino.

Il "Dottore" posta anche una foto che lo ritrae con l’ex fuoriclasse argentino e un’altra mente festeggia un suo successo con la maglia numero 10 dell’Albiceleste. Rossi posta anche un video scrivendo: "Misano 2008, ecco cosa succedeva quando la gente vedeva Maradona. Indimenticabile Diego". È il video di una visita del Pibe de Oro che viene accolto nel box del dottore durante una gara del Motomondiale sulle note di "Ho visto Maradona, innamorato son", cantata da tutti, anche dallo stesso Diego mentre abbraccia Valentino. Un video che fa il giro del mondo.

