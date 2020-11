Ibrahimovic: "Maradona non è morto. E' immortale. Dio ha dato al mondo il miglior giocatore di calcio. Vivrà per sempre"

25 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona non è morto. Semplicemente perché è immortale. Ne è convinto Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan omaggia il campione argentino e lo fa con un post sul suo profilo Instagram, seguito da ben 45.5 milioni di follower. Pubblica una foto scattata qualche anno fa all'interno di uno spogliatoio io cui lo svedese era in compagnia proprio del Pibe de Oro e accompagna l'immagine con una frase che onora il campione argentino: "Maradona non è morto, è immortale. Dio ha dato al mondo il miglior giocatore di calcio, il più dotato di tutti i tempi. Vivrà sempre e per sempre".

