Liverpool-Atalanta 0-2, gol e highlights. A segno Ilicic e Gosens

Dea nella storia con la vittoria ad Anfield Road e in piena corsa per la qualificazione

L'Atalanta vince contro il Liverpool all'Anfield Road (0-2). La qualificazione per gli ottavi di Champions League è possibile: bergamaschi in piena corsa. La Dea è la quinta squadra italiana a vincere ad Anfield Road.

Buon primo tempo quello della Dea, soprattutto all'inizio quando colleziona in rapida successione tre occasioni clamorose con Ilicic, Papu Gomez e Gosens. Poi i Reds, molto rimaneggiati, crescono e riportano la partita in equilibrio. Ma inizio ripresa riparte forte l'Atalanta e Ilicic, in scivolata, segna sfruttando al meglio un cross di Papu Gomez (60'). Poi il raddoppio immediato di Gosens (64'). La classifica: Liverpool 9; Ajax e Atalanta 7; Midtjylland 0.

