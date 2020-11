Inter-Real Madrid 0-2, gol e highlights. Vidal espulso, ora serve un miracolo

25 novembre 2020 a

Inter sconfitta e con speranze di qualificazione agli ottavi di finale della Champions League ormai ridotte al lumicino (il Borussia M'Gladbach ha vinto la sua partita). Per passare il turno servirà un miracolo. A San Siro vince il Real Madrid.

Decisivo il rigore realizzato da Hazard dopo appena 7' (fallo di Barella). Al 33' poi i nerazzurri sono rimasti in dieci uomini: Arturo Vidal si prende due gialli in due secondi per le troppe proteste veementi verso l’arbitro, che lo espelle.

Nella ripresa il raddoppio dei Galacticos con Rodrygo, lasciato solo sul secondo palo, che realizza il gol - con il contributo di Hakimi - che chiude la partita. La classifica: Borussia M'Gladbach 8; Real Madrid 7; Shakhtar Donetsk 4, Inter 2.

