Morto Maradona, il calcio lo piange. Pelè: "Perdo un amico". Ronaldo: "Non sarà mai dimenticato"

Platini: "Il nostro passato che se ne va...". Sacchi: "Un fenomeno e molto generoso".

25 novembre 2020

La morte di Diego Armando Maradona è stato uno choc per tutto il mondo, appassionati di calcio in particolare. Tanti, tantissimi, sui social hanno voluto scrivere un ricordo o un pensiero sul grande numero 10 argentino venuto a mancare proprio pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni. "Che notizia triste. Io perdo un amico, il mondo una leggenda. Un giorno giocheremo insieme nel cielo" scrive il mitico Pelé a cui El Diez ha sempre conteso il titolo di più grande di sempre.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

"Il mondo perde un genio. Uno dei migliori di tutti i tempi. Lascia un'eredità senza limiti, Non sarai mai dimenticato" è il post su Instagram di Cristiano Ronaldo.

“Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre, ciao Diego” scrive Franco Baresi. "Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto. Diego ha fatto sognare milioni di persone. Non è mai stato un individualista, se avessi potuto l’avrei allenato volentieri” è il ricordo sentito di Arrigo Sacchi. "Il nostro passato che se ne va" dice commosso Michel Platini.

