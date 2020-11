Diego Armando Maradona, l'incredibile collezione di gol | Guarda il video

25 novembre 2020 a

Di sinistro (soprattutto), di destro, di testa, da centrocampo, su punizione, dal dischetto del rigore. Diego Armando Maradona ha segnato in tutti i modi. E lo ha fatto con la maglia dell'Argentinos Juniors, con quella del Boca, con la casacca del Barcellona, con l'indimenticabile numero 10 del Napoli, con il Siviglia e ancora con il Boca, gli ultimi della sua carriera. Per non parlare di quelli realizzati con la casacca della sua nazionale: prima le giovanili, poi la selezione maggiore con cui ha alzato al cielo la coppa di campione del mondo.

Complessivamente, tra squadre di club e nazionali, ha gonfiato la rete oltre 350 volte. I social sono strapieni di video e filmati che ricordano le sue imprese più belle, i gol indimenticabili, quelli destinati a restare per sempre nella storia.

