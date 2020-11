Morto Maradona, quella partita al Curi contro il Perugia e la marcatura di Benedetti. Il video

Nicola Uras 25 novembre 2020 a

a

a

Il 29 agosto 1984 un extraterreste planò sullo stadio Curi. Diego Armando Maradona - morto oggi 25 novembre 2020 - giocò proprio in Umbria, a Perugia, la sua terza partita ufficiale in Italia da giocatore della squadra partenopea. Si trattava del terzo turno di Coppa Italia. Maradona e il Napoli furono ospiti la sera prima all'Hotel Della Torre, a Trevi, preso d'assalto per il classico autografo e i più fortunati anche per la foto. Un mese prima il Napoli aveva speso una fortuna per ingaggiarlo dal Barcellona. Poi la partita, terminata 0-0.

Un pareggio sorprendente per il Perugia che passò alla storia per la memorabile marcatura a uomo di Corrado Benedetti. Il difensore romagnolo, prematuramente scomparso, disputò una grande partita a suon di anticipi che costrinse Maradona a una prova modesta con pochissimi guizzi (nelle due precedenti partite con Arezzo e Casertana aveva sempre segnato). Al temine il Pibe de Oro regalò la sua maglia al figlio di Aldo Agroppi, allenatore di quel Grifo, che si trovava a fare il raccattapalle. Il Curi traboccava di entusiasmo e passione in migliaia poterono dire di aver visto a Perugia quello che poi divenne il più grande di tutti i tempi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.