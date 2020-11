Maradona, Franco Zuccalà e i 60 anni del Pibe de Oro: "Noi privilegiati che abbiamo visto..." | Scarica la pagina

25 novembre 2020 a

a

a

Diego Armando Maradona aveva compiuto 60 anni meno di un mese fa, per l'esattezza il 30 ottobre. Il Corriere quel giorno aveva dedicato al Pibe de Oro una intera pagina, scritta da Franco Zuccalà. Una pagina che celebrava quello che è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio, per molti il numero uno di sempre.

Tutto pensavamo tranne che da quel giorno in meno di un mese avremmo scritto della scomparsa di Dieguito. Riproponiamo quella pagina, che letta ora ha un sapore ancora più particolare. Clicca qui o sul Pdf sopra per scaricare la pagina del Corriere pubblicata in occasione del sessantesimo compleanno di Diego Armando Maradona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.