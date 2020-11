Sci alpino e moto, i Meozzi sono famiglia velocità

Papà fabio è stato un campione nella 125, il figlio Giacomo è un astro nascente negli sport invernali

Tommaso Ricci 25 novembre 2020 a

a

a

I Meozzi, dinastia con la velocità nel sangue. E sì perchè il tifernate Fabio, 59 anni, di professione mobiliere, dal 1980 al 1988 è stato uno dei più apprezzati motociclisti del Mondiale 125. Se la giocava con gente del calibro di Cadalora, Gresini, Gianolla, Angel Nieto. "Ho partecipato a tre Mondiali - racconta Meozzi -, vinto un Trofeo Grand Prix, l'attuale Campionato italiano velocità, e raccolto un quinto e un terzo posto un po' beffardo ai campionati europei. Poi mi sono rotto la clavicola per cinque volte, più altri infortuni vari, e il treno giusto è passato". E ha cambiato vita. Si è sposato con Francesca, tifernate anche lei, ed è diventato papà. Giacomo, nato nel 2004, ha seguìto le orme del papà. "Ha il coraggio e la tenacia tipiche di un pilota di moto - fa ancora Fabio - ma si è dato alla sci. E con buoni risultati". Nonostante i primi approcci con le minimoto in tenerissima età, in uno dei tanti fine settimana a Cortina d'Ampezzo, dove i Meozzi hanno un appartamento, si è innamorato dello sci alpino. E lì è rimasto. "Dalla quinta elementare in poi - prosegue Fabio - si è trasferito a Cortina con la madre, da tre anni sono stabili lì, io provo a raggiungerli nel weekend, in attesa della pensione che mi consentirà di fermarmi definitivamente in Veneto". Il piccolo Giacomo ora ha 16 anni e giorni fa ha fatto il suo in una gara internazionale di slalom speciale a Solda, chiudendo tra i big della disciplina al 55esimo posto. "Ora il calendario si farà denso di appuntamenti - chiosa il padre -, già ad inizio dicembre , Covid permettendo, sarà di scena in superG e in discesa libera. Il consiglio che gli d0? Quello di credere nei propri sogni e di impegnarsi sempre che nello sport di oggi il talento non basta". E una cosa che gli invidia? "Che lui per recuperare da una clavicola rotta ci mette 15 giorni e torna in pista grazie alle cure del dottor Costa, io invece ho dovuto lasciare per una spalla che faceva le bizze".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.