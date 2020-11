Inter-Real Madrid: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Le scelte di Conte e Zidane

Il tecnico nerazzurro punta forte in attacco su Lukaku e Lautaro Martinez

25 novembre 2020 a

a

a

Mercoledì di Champions League, oggi 25 novembre 2020, con la super sfida tra Inter e Real Madrid a San Siro. I nerazzurri di Antonio Conte sono chiamati alla vittoria perché la classifica del girone B si è complicata. Davanti a tutti c'è il Monchengladbach con 5 punti seguito da Shakhtar e Real con 4, l'Inter è ferma a 2 dopo i pareggi con Borussia e Shakhtar e la sconfitta per 3-2 contro gli uomini di Zidane nella gara di andata a Madrid. Come ha dichiarato il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Sarà una finale, dobbiamo vincere, non abbiamo alternative". In attacco l'allenatore nerazzurro si affida alla coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle ore 21, diretta tv su Sky Sport (canali 201 e 252, 472 sul digitale mentre in streaming tramite app Sky Go).

Paolo Di Canio: "Lukaku non è come Ibrahimovic o Ronaldo, con lui non parti da 1-0". Accuse di razzismo sui social | Foto

Le probabili formazioni INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte. REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All. Zidane. ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.