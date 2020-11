Serse Cosmi positivo al Covid: "Ne sto uscendo in questi giorni, sono recluso in casa"

Nicola Uras 25 novembre 2020 a

Serse Cosmi positivo al Covid. Lo rivela lo stesso allenatore perugino nel corso di una intervista a Radio Sportiva.

"Mi auguro che questo 2020 finisca prima possibile per poi trovare una società con cui ripartire. Vengo da due shock: quello del Perugia (l'esonero dopo essere subentrato e la successiva retrocessione della squadra in C, ndr) e la positività al Coronavirus da cui sto uscendo in questi giorni: grazie a Dio non ho avuto problemi particolari ma sono recluso in casa" ha svelato nel corso di una chiacchierata sul calcio e la Champions League. Nella stagione appena conclusa la bandiera del Grifo era tornata a sedersi sulla panchina biancorosso dopo le annate magiche a inizio anni Duemila, ma stavolta è stata un'avventura breve e da dimenticare.

