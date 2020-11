Juventus-Ferencvaros 2-1, gol e highlights. Rimonta firmata Ronaldo-Morata: bianconeri qualificati agli ottavi

24 novembre 2020 a

La Juventus supera 2-1 in rimonta il Ferencvaros nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale con due giornate d’anticipo.

SEMPRE ELE. SEMPRE CRISTIANO RONALDO. pic.twitter.com/aojGU33qGO — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) November 24, 2020

Al vantaggio degli ospiti al 19’ con Uzuni - che esulta come CR7 - replica Cristiano Ronaldo al 35’. Serve l'ingresso di Morata, al posto di Dybala, per dare la svolta alla partita: lo spagnolo di testa e in pieno recupero firma la vittoria.

Nella ripresa due pali colpiti da Bernardeschi e lo stesso Morata. La classifica: Barcellona 12, Juventus 9, Ferencvaros e Dinamo Kiev 1.

