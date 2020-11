Lazio-Zenit: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv. Inzaghi schiera Immobile

24 novembre 2020 a

Torna la Champions League per la quarta giornata della fase a gironi. Alle ore 21 oltre alla Juve contro il Ferencvaros c'è anche Lazio-Zenit. Nel gruppo dei biancocelesti il Borussia Dortmund ospita il Brugge per un turno che si preannuncia fondamentale nella corsa al passaggio del turno che porterà poi le squadre agli ottavi di finale a eliminazione diretta. Inzaghi rilancia la coppia offensiva formata da Correa e Immobile. Luis Alberto titolare dopo le recenti polemiche con la società. Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 ma in chiaro anche su Canale5.

Le formazioni ufficiali: LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. ZENIT (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoy; Dzyuba, Erokhin. All. Semak. ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

