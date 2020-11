Juventus-Ferencvaros: orario, probabili formazioni e dove vederla. Pirlo senza difensori

24 novembre 2020 a

Torna la Champions League di calcio. La Juventus ospita all'Allianz Stadium di Torino il Ferencvaros (fischio d'inizio ore 21) per il quarto turno del girone G che vede il Barcellona in testa a punteggio pieno. Una vittoria dei bianconeri e un Barça capace di non perdere contro la Dinamo Kiev significherebbe qualificazione aritmetica alla fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale). Pirlo ha gli uomini contati in difesa (out Chiellini, Bonucci e anche Demiral) mentre in attacco il dubbio è se dare un turno di riposo a Morata (nel caso spazio a Dybala). La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 (in streaming sulla piattaforma Sky Go).

Le probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata. All. Pirlo. FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Kharatin, Siger; Nguen, Isael, Uzuni. (A disposizione: Bogdan, Szecsi, Frimpong, Botka, Civic, Mak, Zubkov, Boli. All. Rebrov. ARBITRO: Siebert (Germania).

