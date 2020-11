Perugia, l'ex Nofri: "Con un bomber si va in B"

Il difensore degli anni '80: "Manca un attaccante, se si acquista un giocatore da 10-15 reti..."

Carlo Forciniti 24 novembre 2020 a

a

a

“Serve un attaccante che segni con continuità”. Per Fabrizio Nofri Onofri, ex difensore del Grifo anni ’80, la definitiva svolta stagionale del Perugia passerà, mercato permettendo, dall’ arrivo di una punta in grado di fare la differenza sotto porta. La ciliegina sulla torta di una squadra competitiva ma che difetta un po’ in fase di finalizzazione. Un aspetto evidenziato anche e soprattutto nelle ultime due uscite contro Carpi e Gubbio dove i grifoni non hanno mai segnato.

Nofri, le piace questo Perugia?

“Sì. Dopo due sconfitte maturate ad inizio campionato ha avuto la bravura di rimettersi in carreggiata. Eppure…”.

Eppure?

“Per svoltare definitivamente serve un attaccante che segni con continuità. Un uomo gol in grado di supportare da solo il peso dell’attacco. Melchiorri sta facendo bene ma non è più giovanissimo. Inoltre, in passato ha avuto molti problemi fisici. Ha bisogno di un’alternativa valida. Non è facile recuperare quando si gioca con così tanta frequenza. Murano è un ottimo giocatore, Bianchimano è giovane. Se arriva una punta da 10-15 reti, però, credo che il Perugia possa vincere il campionato. Come volume di gioco, la squadra non mi dispiace”.

Pur se contro il Gubbio ha costruito poco…

“Sì, però in generale sviluppa il gioco sulle fasce, ricerca i cross, lotta e sa soffrire ma, ripeto, manca qualcosa davanti. Il Gubbio ha fatto una grande gara. Il Perugia ha rischiato anche di perdere e non è successo. Potrebbe essere di buon auspicio. La Serie C è una categoria dove conta soprattutto non prenderle ma il gol va fatto…”.

Quale potrebbe essere la ricetta giusta? Il 3-5-2 attuale con interpreti più offensivi o cambiare modulo passando ad uno schema un po’ più propositivo?

“Caserta adatta il modulo alle caratteristiche dei giocatori. Non saprei dire quale possa essere quello più adatto. Di sicuro, con il 3-5-2 servono due esterni che al momento giusto si abbassino per dare manforte alla difesa e quando la squadra attacca serva che spingano molto. Elia da quinto lo vedo bene. Deve migliorare in fase difensiva ma ha spunto, uno contro uno e velocità”.

Cosa la sta convincendo di più fino ad ora?

“L’apporto dell’allenatore e del reparto difensivo. Caserta è un allenatore davvero in gamba come ha dimostrato già in passato. Può essere l’uomo giusto per la riscossa del Grifo. C’è ancora dell’amaro in bocca per la retrocessione dello scorso anno. Un’annata in cui, tra le altre cose, è mancata anche una peculiarità ben precisa”.

A cosa si riferisce?

“Alla cattiveria agonistica in difesa, in un reparto che invece adesso sta funzionando a dovere. Monaco in Serie C fa la differenza. Lo avevo detto direttamente a lui un po’ di tempo fa. Sapevo che avrebbe fatto benissimo e così è. Ha anche la cattiveria agonistica giusta, quella di cui parlavo prima”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.