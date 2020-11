Gp di Portogallo, Aron Canet cade e si ritrova in mezzo alla pista: le altre moto lo sfiorano: salvo per miracolo | Video

23 novembre 2020 a

Ultima gara della stagione di motociclismo quella di domenica 22 novembre in Portogallo. Al di là dei risultati, che hanno visto in MotoGp il trionfo mondiale di Mir su Suzuki e in Moto2 quello di Bastianini, a colpire gli appassionati sono stati soprattutto l'ultima gara in Yamaha ufficiale per Valentino Rossi e la grande paura per Aron Canet durante la sessione di qualifiche ufficiali di Moto2.

Il pilota spagnolo è caduto sul tracciato, dopo esser atterrato male da uno dei dossi del circuito lusitano; è rimasto in ginocchio in mezzo alla pista, vedendosi sfrecciare a tutta velocità le altre moto a pochi centimetri. Alla fine, rotolando a terra sul tracciato come un cow boy, è riuscito a mettersi in salvo, cavandosela con un grande spavento.

