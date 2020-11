Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione, ecco chi sono. Secondo Report proprietari del Milan

23 novembre 2020 a

Chi sono Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione che Report considera i reali proprietari del Milan? Cerchione, nato a Napoli il 27 aprile 1971, non è solo consigliere di amministrazione della società e socio di Blue Skye. Ha un ruolo anche in Palladio spa e Cipriani Downtown Ibiza. Laureato in ingegneria elettronica e telecomunicazioni a Napoli, poi ha frequentato la Columbia Business School di New York. Primo impegno alla Bain & Co, società di consulenza, dove è entrato nel 1998. Poi è stato vice presidente della banca d'affari Morgan Stanley, è passato al fondo di investimento D.B. Zwirn & Co che dà vita anche a Blue Skye nel 2005. Dopo una serie di operazioni, detiene il controllo dell'intero pacchetto azionario della società presente nella rete controllante del Milan. Anche Gianluca D'Avanzo è nel cda del club. Nato a Napoli nel 1975, laurea in economia alla Bocconi, poi un master alla alla London Business School. Accademia militare della Guardia di Finanza, risulta essere nel cda di Hotel Palladio spa e Domec spa. Impegno finanziario nel 2000 per Lehman Brothers. Poi il passaggio a Bc Partners. Nel 2005 nuovo trasferimento a Londra e vicepresidenza del fondo D.B. Zwirn, lo stesso in cui ha lavorato Cerchione. I due poi si sono ritrovati in Blue Sky e ora nel Milan.

