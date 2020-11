Milan, chi sono i padroni? Report sostiene di averlo scoperto: ecco come ha fatto per arrivare a Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione

23 novembre 2020 a

a

a

Ma di chi è in realtà la proprietà del Milan? A dare una risposta stasera in tv, lunedì 23 novembre, ci prova Report, la trasmissione di inchieste di Rai 3, condotta da Sigfrido Ranucci. Il primo servizio in programma, infatti, si intitola I padroni di casa, realizzato da Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, ed è proprio sulla società rossonera. Da quando Silvio Berlusconi ha venduto, la situazione del club rossonero è stata sempre di difficile interpretazione. Prima la parabola del misterioso cinese Mr Lì, oggi si parla con insistenza del Fond Elliot ma secondo Report in realtà i titolari effettivi "delle società lussemburghesi che controllano il Milan sono due consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione". Ma Report come lo ha scoperto. L'ultima direttiva antiriciclaggio voluta dall'Europa, impone a ogni Paese membro un registro dei beneficiari finali delle operazioni fatte dalle società e questo al di là di accordi privati, tra soci o azionisti per la governance di una società. L'Italia non ha ancora il suo registro, ma il Lussemburgo si è già adeguato alla normativa ed è lì che Report è andato a verificare i nuovi titolari del Milan, almeno sulla carta, con una quota di poco superiore al 50%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.