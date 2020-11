Milan, tegola Ibrahimovic: lesione muscolare per lo svedese, salta almeno tre partite | Video Sky

23 novembre 2020 a

Tegola sul Milan primo in classifica in Serie A, che dovrà fare a meno del suo uomo migliore l’attaccante Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è infortunato domenica 22 novembre nel corso della sfida vinta con il Napoli nel quale Ibra ha lasciato il segno con una pregevole doppietta e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Intanto il capitano dei rossoneri Romagnoli lo ha incoronato dopo la partita.

Il giocatore effettuerà un nuovo esame di controllo tra dieci giorni, ma intanto salterà almeno le prossime tre partite del Milan, in Europa League contro Lilla e Celtic Glasgow e in campionato con la Fiorentina. In dubbio tuttavia anche la sua presenza in casa della Sampdoria di domenica 6 dicembre.

