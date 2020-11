Wrestling, il becchino riposa in pace: Mark William Calaway si ritira dal ring

23 novembre 2020 a

Addio al wrestling del Becchino. Mark William Calaway, detto The Undertaker, si ritira a 55 anni. Un ritiro che arriva esattamente dopo trent'anni dal suo esordio nella Wwe. In occasione di Survivor Series, davanti a rivali storici e fan, arriva l'annuncio. Calaway è considerato una vera e propria leggenda di questa disciplina. La sua è stata una carriera densa di soddisfazioni e lascia un segno sulla storia del wrestling. Geniale il personaggio del Becchino che per decenni ha terrorizzato avversario e pubblico con look e riti. Sarà ricordato come uno dei personaggi chiave tra gli anni Novanta e la prima parte di questo secolo. Molti i fan disperati davanti alla notizia: il Becchino ora riposa in pace.

