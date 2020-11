Napoli-Milan 1-3, gol e highlights. Doppietta di Ibrahimovic più Hauge, rossoneri primi: Mertens non basta a Gattuso | Video

22 novembre 2020 a

Uno straordinario Zlatan Ibrahimovic firma una doppietta da favola e consente al Milan di battere il Napoli nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A e riportarsi in vetta alla classifica a quota 20 punti: per lo svedese sono 10 i centri in campionato. Inizio perfetto per i rossoneri, con Ibrahimovic che al 20' porta in vantaggio i suoi con un pregevole colpo di testa su assist di Theo Hernandez e in anticipo su Koulibaly.

La reazione del Napoli è in una traversa di Di Lorenzo. Nella ripresa ci si aspetta una squadra di Gattuso all'assalto, ma è ancora Ibrahimovic a spegnere le velleità dei partenopei e su assist di Rebic mette dentro il 2-0.

Gattuso corre ai ripari: dentro Zielinski al posto di un deludente Lozano. La mossa porta subito una scossa agli azzurri, che trovano il gol che riapre la partita, grazie a Dries Mertens, al minuto 18.

La forza d'urto dei partenopei tuttavia si spegne quasi subito: Bakayoko si becca il secondo giallo e lascia la sua squadra in dieci uomini. Il Milan cerca di gestire la situazione, ma è costretta a fare a meno di Ibra, uscito per un problema muscolare al 35': al suo posto Colombo.

Ultimi minuti di forcing del Napoli, ma il Milan trova pure la terza rete nel recupero in contropiede con Hauge. Rossoneri al comando della classifica, a quota 20 punti. Gli azzurri restano a 14.

