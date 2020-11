Udinese-Genoa 1-0, gol e highlights: De Paul regala i tre punti ai friulani. Nel recupero rete annullata ai rossoblù | Video

22 novembre 2020 a

a

a

Vittoria pesantissima in chiave salvezza per l'Udinese, che supera 1-0 il Genoa nel match valevole per la ottava giornata di Serie A. L'argentino ha firmato la rete decisiva al 33' del primo tempo con un preciso destro dal limite che ha beffato il portiere rossoblù Perin. Nel finale è successo di tutto, con De Paul a un passo dal raddoppio (traversa clamorosa) e il pareggio del Genoa annullato dal Var per fuorigioco di Scamacca al 94'.

Da segnalare l'espulsione di Perin. Per la squadra di Maran momento difficilissimo, una sola vittoria alla prima giornata e poi soltanto due pareggi nelle restanti sette gare; 5 i punti in classifica, con i friulani balzati a quota 7.

Lunedì 30 novembre il prossimo match dei Grifoni a Marassi contro il Parma, mentre l'Udinese se la vedrà domenica 20 novembre all'Olimpico contro la Lazio.

