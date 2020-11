Monza-Sir 3-0, prima sconfitta per Perugia

Foto: benda

Al rientro dopo il lungo stop causa Covid i Block Devils cadono alla Candy Arena

22 novembre 2020

a

a

Prima sconfitta per la Sir safety Conad in campionato. Dopo un mese di stop causa Covid la squadra di Heynen torna in campo priva di Travica e Biglino e in condizione per forza di cose ancora precaria. I pochi allenamenti sulle spalle si fanno sentire anche perchè di fronte c'è una buona squadra sostenuta dalla prova degli ex Lanza e Galassi. Alla fine è 3-0 per Monza (25-20, 25-21, 25-22) che supera anche Perugia dopo Trento e Piacenza. Nella Sir che ha visto all'esordio in regia dal 1' Zimmermann si è rivisto dopo mesi anch capitan Atanasijevic con il sacrificio di Solè al centro.

