Ternana-Teramo 3-0, ottava vittoria di fila per le Fere. Lucarelli primo in classifica: +7 sulle inseguitrici

22 novembre 2020 a

Ottava vittoria consecutiva, 30 punti e +7 sulle seconde, con entrambi gli scontri diretti vinti. La Ternana è inarrestabile e vola al comando del girone C di Serie C. Dopo il Bari, la squadra di Cristiano Lucarelli spazza via pure il Teramo e consolida il suo primato, sull'asse Partipilo-Falletti. Il primo (nella foto di Stefano Principi) infatti come spesso accade ha sbloccato il risultato al 6' del primo tempo.

Ternana-Teramo, Diakitè contro Diakitè

Poi nella ripresa ci ha pensato Falletti al 5' a raddoppiare su calcio di rigore. Teramo praticamente quasi mai pericoloso, con le Fere che hanno trovato il tris al 29' del secondo tempo con Torromino. Per i rossoverdi dunque 30 punti in classifica, a +7 da Teramo e Bari, che hanno una partita in meno. Ma la vetta della Ternana è assolutamente indiscutibile. Prossimo turno sabato 28 novembre in trasferta contro la Vibonese.

