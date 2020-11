Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gattuso con Mertens per Osimhen, rossoneri sulle spalle di Ibrahimovic

22 novembre 2020 a

Big match domenica 22 novembre tra Napoli e Milan al San Paolo, con fischio d'inizio alle 20,45. I partenopei hanno l'opportunità di agganciare in classifica i rossoneri al comando della Serie A. L'ex Gattuso deve rinunciare all'infortunato Osimhen, al suo posto c'è Mertens terminale offensivo nel 4-2-3-1, con Politano, Lozano e Insigne a supporto. Dall'altra parte Pioli (assente perché positivo al Covid), punta ovviamente su Ibrahimovic, con Rebic, Saelemaekers e Calhanoglu alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, L.Insigne; Mertens. (A disp. Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Zielinski, Elmas, Lobotka, Petagna). All. Gattuso. Milan: G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. (A disp. Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Diaz, Castillejo). All. Pioli (Bonera in panchina). Diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201).

