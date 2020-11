Fiorentina-Benevento 0-1, gol e highlights: Improta regala la vittoria a Pippo Inzaghi, debutto da incubo per Prandelli | Video

22 novembre 2020 a

a

a

Un gol di Improta in apertura di secondo tempo regala al Benevento la vittoria in casa della Fiorentina nel lunch match di domenica 22 novembre valevole per l'ottava giornata di Serie A. Inizia male dunque la seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina viola. Una domenica davvero da dimenticare, non solo per il risultato e l'opaca prestazione offerta dalla Fiorentina.

Ma anche dalle notizie legate all'infermeria, con Bonaventura e Ribery che si sono infortunati. Grazie a questo successo la squadra di Pippo Inzaghi scavalca in classifica proprio i viola, i Sanniti salgono infatti a quota 9, contro gli 8 punti della Fiorentina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.