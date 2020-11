Fiorentina-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv: la seconda era viola di Prandelli riparte da Ribery

21 novembre 2020 a

Inizia domenica 22 novembre la nuova esperienza di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina. La Viola affronta al Franchi il Benevento di Pippo Inzaghi (fischio d'inizio alle 12,30) e l'occasione sembra dunque propizia per la Fiorentina per centrare i tre punti. Prandelli dovrebbe schierare il 4-2-3-1, con Caceres e Pezzella coppia centrale. Davanti dubbio tra Vlahovic e Cutrone, con Kouamè (favorito su Bonaventura), Ribery e Castrovilli a supporto. Dall'altra parte Inzaghi scenderà in campo con il solito 4-3-2-1, con Lapadula terminale offensivo. Out ancora Caprari e Iago Falque.

Queste le probabili formazioni. Fiorentina: Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Kouamé, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. All, Prandelli. Benevento: Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. F. Inzaghi. Diretta tv in esclusiva su Dazn, fischio d'inizio alle 12,30.

