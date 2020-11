Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte fa turn over in difesa, sfida tra Lukaku e Belotti

21 novembre 2020 a

Covid e infortuni tormentano Inter e Toro alla vigilia della sfida diretta in programma domenica 22 novembre con fischio d'inizio alle 15 a San Siro. Tre positivi tra i nerazzurri, Brozovic, Kolarov e Padelli, tre nel Toro dopo la pausa per le nazionali ma il club ha mantenuto il riserbo sull'identità. Antonio Conte dovrebbe appoggiarsi a D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni davanti ad Handanovic, in mediana fuori Brozovic, dentro Vidal forse come perno centrale, ma c’è anche la soluzione Eriksen, con Gagliardini e Barella mezzali, Hakimi e Young esterni. In attacco solita coppia Lautaro-Lukaku. Insomma, un pizzico di turn over in vista dell'impegno fondamentale di mercoledì 25 sempre a San Siro contro il Real Madrid. Nel Toro, Giampaolo (assente pure lui perché positivo al Covid), attacco con Verdi e Belotti, Lukic alle loro spalle.

Queste le probabili formazioni. Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. Torino: Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. All. Conti (Giampaolo assente per Covid). Diretta tv dalle 15 in esclusiva su Dazn.

