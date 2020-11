Juventus-Cagliari 2-0, gol e highlights. Doppietta di Ronaldo I Video

Il portoghese determinante: tutto nel primo tempo. Nella ripresa traversa di Demiral

21 novembre 2020 a

La Juventus torna alla vittoria in Serie A. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, i bianconeri superano il Cagliari 2-0. Determinante Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

Dopo un buon avvio della formazione sarda, la Juve prende il sopravvento e chiude i giochi già nel primo tempo. Classica azione di CR7 che dalla sinistra converge verso il centro dell'area e dopo alcune finte scarica un potente destro in diagonale sul secondo palo che non lascia scampo a Cragno (1-0, 38'). Poco dopo il raddoppio: corner, sponda di Demiral che libera CR7 bravo a coordinarsi sul palo lungo e a deviare in porta (2-0, 43').

Asist Merih gol Ronaldo✈️ 2-0 oldu pic.twitter.com/tuUBeKVNHS — Sporsun (@Sporsun) November 21, 2020

Nella ripresa traversa di Demiral e bianconeri in gestione che falliscono ripetutamente la possibilità di calare il tris. Buon rientro di De Ligt all'esordio stagionale.

