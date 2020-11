Dazn non funziona: down in tutta Italia durante Juventus-Cagliari

21 novembre 2020 a

Tifosi e appassionati, collegati tramite Dazn per vedere la partita di calcio tra Juventus e Cagliari, su tutte le furie. Perché in realtà hanno visto ben poco e molti si sono persi anche la doppietta capolavoro di Ronaldo. Infatti la piattaforma che da due anni fa vedere tre delle dieci partite della Serie A ha avuto problemi andando più volte in down.

Problemi tecnici che hanno scatenato le proteste degli abbonati. Tantissime le lamentele sui social con l'hastagh Dazn andato immediatamente in tendenza per quasi tutta la durata della partita. I problemi tecnici hanno riguardato gli abbonati da tutta Italia, nessuna zona è risultata esente.

