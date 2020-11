Spezia-Atalanta 0-0, gli highlights: pali per Farias e Zapata, il Var annulla una rete a Gosens | Video

21 novembre 2020 a

Soltanto un pareggio per l'Atalanta a Cesena contro la matricola Spezia. Un risultato che conferma il momento non certo esaltante per la formazione di Gasperini, anche se la classifica non è così drammatica, tutt'altro. Il match è stato piuttosto equilibrato, di certo molto di più del previsto, con i liguri che sono andati vicino al gol in apertura con Farias, fermato però dal palo.

Un legno è stato colpito anche dall'Atalanta, da Zapata. Da segnalare anche un gol annullato a Gosens dopo consulto al Var.

Con questo pareggio lo Spezia sale a quota 8 punti in classifica, mentre la Dea avanza a quota 14, al pari della Lazio. Al prossimo turno i nerazzurri affronteranno il Verona a Bergamo, sabato 28 novembre. Impegno a Cagliari per la squadra di Italiano, domenica 29 novembre.

