Crotone-Lazio 0-2, gol e highlights: Immobile rientra e segna. Il raddoppio è di Correa | Video

21 novembre 2020 a

a

a

Successo importante per la Lazio in trasferta a Crotone, in una città sconvolta dal violento nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore. Lo Scida tuttavia ha tenuto e la partita si è disputata regolarmente. I biancocelesti hanno conquistato i tre punti grazie alle reti al 21' di Immobile, guarito dopo il Covid e polemico nell'esultanza, e Correa, il quale ha raddoppiato al 13' della ripresa.

Per i calabresi è ancora notte fonda, appena due punti in classifica dopo otto giornate e nessuna vittoria. Riprende quota la Lazio di Simone Inzaghi, che balza a quota 14 punti, in attesa delle altre partite.

Per quanto riguarda il prossimo turno, dopo l'impegno infrasettimanale in Champions contro lo Zenit, ci sarà l'impegno con l'Udinese valevole per la nona giornata di Serie A.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.