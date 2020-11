Crotone, città in ginocchio per il nubifragio. Ma lo Scida è agibile, la partita con la Lazio si gioca lo stesso

21 novembre 2020 a

a

a

Crotone-Lazio dovrebbe giocarsi regolarmente alle 15. Lo stadio Scida infatti sembra in perfette condizioni ed è agibile. Il fatto che si giochi ovviamente a porte chiuse a causa del Covid facilita anche la disputa della partita. Insomma, la città di Crotone è in ginocchio per il nubifragio che si è abbattuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Ma la Serie A va avanti.

"C’è acqua ovunque, è dura. Molto dura, la nostra città è in ginocchio. Ma la notizia positiva c'è: non abbiamo avuto segnalazioni di persone disperse. Una vera fortuna", ha detto in mattinata il sindaco Vincenzo Voce. "I danni alla città sono davvero enormi, abbiamo bisogno di aiuto", ha aggiunto il primo cittadino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.