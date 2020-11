Nba, Danilo Gallinari firma con Atlanta un triennale da 61,5 milioni. Ma su twitter lo gelano: "Ancora niente anello"

21 novembre 2020 a

Altra esperienza in Nba per Danilo Gallinari. Il giocatore cresciuto nell'Olimpia Milano ha firmato un triennale da 61,5 milioni con gli Atlanta Hawks e lascia dunque Oklahoma City. Il Gallo era uno dei free agent più ambiti dell'intero campionato e porta a casa pertanto un contratto ricchissimo. Ma non tutti approvano la nuova avventura di Gallinari, c'è anche infatti chi storce il naso, diviso tra il guadagno e la possibilità di vincere l'anello.

Tra questi anche il giornalista della Gazzetta dello sport, Umberto Zapelloni, che su twitter ha scritto: "Peccato, Gallinari non vincerà l'anello neanche per i prossimi tre anni". Per poi aggiungere: "Certo, 61 milioni". Chissà chi avrà ragione. Intanto con questo contratto può aspettare con ancor più serenità la più bella novità nella sua vita. La nascita del primo figlio, che avrà dalla giornalista Eleonora Boi.

