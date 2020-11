Perugia-Gubbio: le probabili formazioni, orario e come vedere la partita in streaming e tv

Caserta: "Non sottovaluteremo gli avversari". Torrente: "Grifo da B, ma noi senza paura"

21 novembre 2020 a

a

a

Derby o non derby, Perugia-Gubbio di oggi sabato 21 novembre 2020 rappresenta per le due formazioni umbre un importante crocevia nel girone B del campionato di Serie C. Da una parte i biancorossi devono allungare la striscia di risultati utili tornando alla vittoria per mantenere contatto con il primo posto, dall'altra i rossoblù hanno bisogno di punti salvezza. L'appuntamento con il fischio d'inizio della partita è al Curi - rigorosamente a porte chiuse - alle ore 15 (diretta streaming su Eleven Sports ma anche su Umbria TV, che ha acquisito anche i diritti televisivi di sei partite dei grifoni).

"Vogliamo fare una grande partita, non sottovaluteremo gli avversari" racconta Fabio Caserta, tecnico del Grifo, alla vigilia. "Loro sono una squadra che vale la Serie B, ma ce la giochiamo perché non abbiamo paura di nessuno" dice invece Vincenzo Torrente allenatore della formazione eugubina. Perugia senza Murano, Negro e Konate, con Kouan non ancora al top e Crialese reduce da un lungo stop. Gubbio senza gli indisponibili Formiconi e Sainz Maza, ma che in cabina di regia recupera Megelaitis.

Le probabili formazioni: PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi, Moscati, Burrai, Sounas, Favalli; Melchiorri, Minesso. (A disposizione: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Tozzuolo, Crialese, Dragomir, Vanbaleghem, Falzerano, Kouan, Elia, Bianchimano, Lunghi). All. Caserta. GUBBIO (4-3-1-2) Cucchietti; Cinaglia, Uggè, Signorini, Ferrini; Malaccari, Megelaitis, Oukhadda; Pasquato; Gomez, Gerardi. A disp: Zamarion, Montanari, Sorbelli, Munoz, Migliorelli, Lovisa, Gaia, De Silvestro, Pellegrini). All. Torrente. ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.