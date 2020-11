Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv: emergenza in difesa per Pirlo, ma torna De Ligt

20 novembre 2020 a

Torna in campo anche la Juventus sabato 21 novembre per il terzo dei tre anticipi dell'ottava giornata di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri affrontano il Cagliari. Infermeria piena per Pirlo, soprattutto in difesa dove mancheranno Chiellini e Bonucci. Torna però dopo diversi mesi di stop l'olandese De Ligt, all'esordio stagionale. Davanti c'è ovviamente Cristiano Ronaldo, con Morata accanto a lui e Kulusevski trequartista. Ancora panchina per Dybala. Dall'altra parte Di Francesco deve fare a meno di Godin, positivo al Covid, e Nandez, in isolamento fiduciario. In attacco Simeone guida il reparto con Joao Pedro e Sottil.

Queste le probabili formazioni. Juventus: Szczesny; Demiral, de Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Kulusevski; Ronaldo, Morata. All. Pirlo. Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Caligara, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco. Il match sarà visibile in diretta tv su Dazn. Fischio d'inizio alle 20,45.

