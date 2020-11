Spezia-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv: Italiano e Gasperini con tanti assenti. C'è Ilicic nella Dea

20 novembre 2020 a

Atalanta impegnata sul campo dello Spezia per uno dei tre anticipi di sabato 21 novembre, valevoli per la ottava giornata di Serie A. Liguri in formazione ampiamente rimaneggiata. In difesa coppia centrale Terzic-Erlic. Davanti Nzola, con Agudelo e Gyasi a completare il tridente. Out Galabinov. Dall'altra parte anche Gasperini deve fare i conti con diverse assenze. In difesa Romero con Toloi e Djimsiti ai lati. In attacco c'è Zapata, con Ilicic e Papu Gomez a supporto.

Queste le probabili formazioni. Spezia: Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano. Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202. Fischio d'inizio alle 18.

