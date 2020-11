Crotone-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi ritrova Immobile ma perde Milinkovic Savic

20 novembre 2020 a

Torna la serie A con le prime gare che apriranno l'ottava giornata. Alle 15 in campo la Lazio, che affronterà in trasferta il fanalino di coda Crotone, reduce nell'ultimo turno dal pari ottenuto a Torino contro il Toro. Per i biancocelesti, due settimane fa, l'1-1 strappato nel finale alla Juve.

In casa Lazio Simone Inzaghi ritrova Luis Alberto e Immobile, quest'ultimo guarito finalmente dal Covid, al contrario di Strakhosha, out così come Milinkovic Savic. Ecco dunque che lo spagnolo potrebbe ricominciare subito dal primo minuto. In mezzo al campo reparto completato da Lucas Leiva e Akpa Akpro. Per quanto riguarda il Crotone, Stroppa si affida al tandem offensivo composto da Simy e Messias. Queste le probabili formazioni. Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa. Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi. La partita è visibile in tv sul canale 202 (Sky Sport Serie A). Fischio d'inizio alle 15.

