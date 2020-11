Sir volley, in squadra anche Vernon Evans

L'opposto canadese è guarito dal Covid ed è a disposizione per Monza

Luca Mercadini 19 novembre 2020

Un altro pezzo del puzzle è tornato a posto. Vernon Evans, negativo al tampone di controllo, può tornare in palestra. Completate le routinarie visite di controllo, l’opposto canadese è di nuovo abile e arruolato e da oggi è un uomo in più a disposizione di Vital Heynen e della Sir safety Conad Perugia. Salgono, così, a 12 gli atleti facenti parte del gruppo squadra, sulla carta utilizzabili (molto dipenderà dalla condizione atletica di ciascuno) in vista del ritorno in campo, previsto per domenica alle 18 alla Candy Arena di Monza contro la Vero Volley. Il primo a guarire dal virus è stato Fabione Ricci, primo anche a contrarre il Covid-19. Poi, a seguire, si sono negativizzati tutti gli altri. Dai centrali Solè e Russo al quartetto di schiacciatori Ter Horst, Leon, Plotnytskyi e Sonnenheimer. Tana liberi tutti anche per la seconda linea con Max Colaci e Piccinelli. Come si ricorderà, invece, Atanasijevic e Zimmermann hanno continuato ad allenarsi in palestra, non essendo stati contagiati. Heynen, anche lui uscito dall’isolamento causa Covid, ora attende a braccia aperte soltanto Travica e Biglino. Restano il regista ex Kioene e il centrale piemontese a completare la rosa bianconera, nei giorni scorsi decimata dal contagio. Per il Drago si saprà nelle prossime ore, altrimenti in Brianza si prepara l’esordio dal 1’ di Zimmermann

